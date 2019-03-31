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Mardin'de muhtarlık kavgası: 3 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

MARDİN merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkez Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Mardin'de 484 bin 284 seçmen bu sabah saatlerinde oy vermek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başlarken Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde muhtar adayları arasında taşlı ve sopalı kavga yaşandı. Dara mahallesinde muhtar adayları İbrahim Bilgiç ile İsmail Bilem'in taraftarı arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılara çağrılan sağlık görevlilerince müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri de köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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