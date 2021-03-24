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  4. Mardin’de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 yaralı

Mardin’de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 yaralı

24.03.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesinde, daha önce aralarında muhtarlık seçimleri nedeni ile husumet bulunan iki grup arasında yine aynı mesele nedeni ile çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde muhtarlar arasında taraf tutulması nedeniyle başlayan tartışmada taraflardan biri darp edilerek yaralandı.

Mardin’de muhtarlık kavgası yeniden alevlendi: 4 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, daha önce aralarında muhtarlık seçimleri nedeni ile husumet bulunan iki grup arasında yine aynı mesele nedeni ile çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde muhtarlar arasında taraf tutulması nedeniyle başlayan tartışmada taraflardan biri darp edilerek yaralandı. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesine giderken yolu kesildi. İki grup arasında burada da çıkan taşlı sopalı kavgada toplam 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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