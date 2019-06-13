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Mardin’de öğrenci, öğretmen ve veliler şiirlerde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Mardin’de, Şehit İlhan Varank Ortaokulu’nda, öğrenci, öğretmen ve veliler duygularını mısralara dökerek 3 dilde şiir kitabı çıkardı.Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Şehit İlhan Varank Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenleri ‘Bir Şiiriniz Olsun’ isimli 3 dilde şiir kitabı çıkardı.

Mardin’de, Şehit İlhan Varank Ortaokulu’nda, öğrenci, öğretmen ve veliler duygularını mısralara dökerek 3 dilde şiir kitabı çıkardı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Şehit İlhan Varank Ortaokulu öğrenci, veli ve öğretmenleri ‘Bir Şiiriniz Olsun’ isimli 3 dilde şiir kitabı çıkardı. Etkinlikte bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve veliler yazdıkları şiir kitabı için imza günü düzenledi.
Okul binasında düzenlenen etkinliğe katılan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer, ilk defa düzenlenen veli, öğrenci ve öğretmenlerin buluşmasını önemsediğini ve desteklediğini söyledi. Sümer, "İlk defa veli, öğretmen ve öğrenciler şiir etkinliğinde buluşuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür birleştirici, kaynaştırıcı ve eğitimde fırsat eşitliği yaratan etkinlikleri destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Farklı ve anlamlı ortak bir şiir kitabı ortaya çıktı. Ben de bu kitapta şiirim olsun isterdim. Ben de şiir yazmaya başlayacağım. Emeği geçen okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Şiir fanzinini, bir kırtasiyenin ve okul öğretmenlerinin katkılarıyla fotokopi şeklinde çoğalttıklarını belirten Şehit İlhan Varank Ortaokulu Müdiresi Ayşe Demircan ise, “Öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin ortaklaşarak yaptığı bu fanzin-şiir etkinliğinin eğitim ve öğretimde ciddi bir sinerji yaratacağını düşünüyorum. Keyifli bir süreçti. Öğrencilerin kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri bu etkinlik; beraberinde okul içi motivasyonlarını da canlı kıldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Anne kız aynı kitapta şiirleri ile buluştu
Öğrenci velisi 6 çocuk annesi Cemile Ceylan, yazdığı şiirlerle dikkat çekti. Ömerli ilçesinin Sivritepe köyünde ilkokulu bitiren, ortaokul eğitimini Ömerli ilçesinde tamamlayan Cemile Ceylan, köyden ilçeye gelirken lisede uyum sağlamadığı için eğitimine ara verdiğini ama şiir ile her zaman dost olduğunu söyledi. Cemile Ceylan 20 yıl önce evlendiğini, eşinin de şiir yazmasında destek olduğunu kaydederek çocuklarının da şiir yazmayı sevdiğini dile getirdi.
Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yazılan şiir kitabına 25 öğrenci, 10 veli ve 11 öğretmen şiirleriyle katılarak destek verdi.

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