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Mardin'de öğrenciler barınaktaki hayvanlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Öğrenciler, Mardin Büyükşehir Belediyesince Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, barınaktaki hayvanları elleriyle besledi - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Şehrimizi hayvan dostu bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin’de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla buluştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamda hayvan barınağını ziyaret eden öğrencilere, modern hayvan hastanesi ve barınaktaki hayvanlarla ilgili bilgi verildi.

Öğrenciler, balonlarla süslenen barınaktaki hayvanları, Belediye görevlilerinin verdiği mamalarla besledi.

Etkinliğe, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz da katıldı.

Vali Yaman, yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra şehirdeki gençler, öğrenciler, kadınlar ve engelliler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu projelerden birinin de sokak hayvanları için yapılan çalışma olduğuna işaret eden Yaman, bu doğrultuda Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı, Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdiklerini belirtti.

Bünyesinde bulunan hayvan hastanesinin her türlü vakaya müdahale yapılabilecek durumda olduğunu belirten Yaman, çevre illerden de hastaneye hayvanların getirildiğini aktardı.

Yaman, müdahale edemedikleri çok nadir vakaların olduğuna dikkati çekerek, bu vakaları Türkiye'nin çeşitli illerine, kendi imkanlarıyla gönderdiklerini kaydetti.

"Buradaki hayvanların bakımlarını yapıyor, daha sonra doğaya salıyoruz ama engelli hayvanlar burada kalıyor. Onları burada misafir ediyoruz. Barınakta çalışan arkadaşlarımız sokak hayvanları hakkında vatandaşları ve öğrencileri bilgilendiriyor. Şehrimizi hayvan dostu bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret ediyor. Mardin huzurla birlikte öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu." diye konuştu.

Etkinlikte, uzman personel tarafından, sokak hayvanları hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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