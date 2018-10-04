Mardin'de öğrenciler barınaktaki hayvanlarla buluştu

Bu projelerden birinin de sokak hayvanları için yapılan çalışma olduğuna işaret eden Yaman, bu doğrultuda Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nı, Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdiklerini belirtti.

Vali Yaman, yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra şehirdeki gençler, öğrenciler, kadınlar ve engelliler için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamda hayvan barınağını ziyaret eden öğrencilere, modern hayvan hastanesi ve barınaktaki hayvanlarla ilgili bilgi verildi.

Bünyesinde bulunan hayvan hastanesinin her türlü vakaya müdahale yapılabilecek durumda olduğunu belirten Yaman, çevre illerden de hastaneye hayvanların getirildiğini aktardı.

Yaman, müdahale edemedikleri çok nadir vakaların olduğuna dikkati çekerek, bu vakaları Türkiye'nin çeşitli illerine, kendi imkanlarıyla gönderdiklerini kaydetti.

"Buradaki hayvanların bakımlarını yapıyor, daha sonra doğaya salıyoruz ama engelli hayvanlar burada kalıyor. Onları burada misafir ediyoruz. Barınakta çalışan arkadaşlarımız sokak hayvanları hakkında vatandaşları ve öğrencileri bilgilendiriyor. Şehrimizi hayvan dostu bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugün öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret ediyor. Mardin huzurla birlikte öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu." diye konuştu.

Etkinlikte, uzman personel tarafından, sokak hayvanları hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

