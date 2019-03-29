HABER

Mardin'de okulun üçüncü katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Mardin'de okulun üçüncü katındaki pencereden düşen öğrenci yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir okulda dengesini kaybederek, üçüncü kattan düşen lise öğrencisi yaralandı.

Nusaybin Anadolu Lisesinde 11. sınıfta eğitim gören Z.K, okul binasının üçüncü katında arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek pencereden düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Z.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
AK Parti'nin Sarıyer mitingiAK Parti'nin Sarıyer mitingi
AK Parti'nin Sarıyer mitingiAK Parti'nin Sarıyer mitingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düşme Nusaybin öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Ziraat Bankası'na dev sendikasyon kredisi

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mine Koraş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma

Mine Koraş hakkında soruşturma!

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.