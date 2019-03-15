HABER

Mardin'de okuma yazma öğrenen 2 bin 229 kadına sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Yaman: - "Personelimiz okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ederek kurslara gelmesini sağladı. Yapılan çalışmalarla Türkiye çapında ilk 10'a girdik"

MARDİN (AA) - Mardin'de okuma yazma öğrenen 2 bin 229 kadına sertifikaları törenle verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezince (MARMEK) açılan 151 kursta 2 bin 229 kadın verilen eğitimle okuma yazma öğrendi.

MARMEK'te düzenlenen sertifika programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, önemli bir projeye katkı vermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların mutlu olması adına iki yılda önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Yaman, başlatılan okuma yazma seferberliğinde de büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Personelimiz kırsal mahallelere giderek, hane hane kapı çaldı, okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ederek, kurslara gelmesini sağladı. Yapılan çalışmalarla Türkiye çapında ilk 10'a girdik. Nüfusa oranla baktığımızda ise birinci olduk diyebiliriz." ifadelerini kullanan Yaman, bu başarıda emeği geçenleri kutladı.

MARMEK Müdürü Emine Uğurlu Kartal, bir yıl içerisinde açtıkları 151 okuma yazma kursunda 2 bini aşkın kadına ulaşarak, onlara okuma yazma öğrettiklerini söyledi.

Okuma yazma seferberliğinin çok önemli ve değerli bir proje olduğunu anlatan Kartal, kadınlara kursa katılım göstermelerinden dolayı teşekkür etti.

Kursiyerlerden Gurbet Anlaşlıoğlu, okuma yazma öğrenmesiyle hayatının kolaylaştığını ifade ederek, başlatılan seferberlik nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Zehra Baday da okuma yazma öğrenmenin hayali olduğunu kaydederek, "Hayat bizim için daha kolay olacak. Gelen mesajları, tabelaları okuyabileceğiz. Çok mutluyum emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Çalışma Bakanı Selçuk istihdam destek paketlerini açıkladıÇalışma Bakanı Selçuk istihdam destek paketlerini açıkladı
Üsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldıÜsküdar'da Ahmet Çetinsaya Camii ibadete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MARMEK okuma-yazma seferberliği

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortadaki adamın karısı hangisi?

Ortadaki adamın karısı hangisi?

TEM'de şüpheli paket paniği

TEM'de şüpheli paket paniği

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

'Saddam' çalılıkların arasında yakalandı

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika: İzmir'de hastanede yangın!

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.