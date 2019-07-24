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Mardin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 18:55 | Son Güncelleme

Mazıdağı ilçesindeki yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile Mazıdağı Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sündürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğünün TOMA aracı ile vatandaşlara ait traktörler de destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında, 10 Nisan Polis Hatıra Ormanı'nın da içinde bulunduğu yaklaşık 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Mazıdağı orman yangın

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