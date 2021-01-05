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Mardin’de park halindeki minibüs küle döndü

05.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde alev alan park halindeki minibüs küle döndü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde alev alan park halindeki minibüs küle döndü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kışla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski askerlik şubesi binası önünde park halinde bulunan minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin iki araç ile müdahale ettiği yangında araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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