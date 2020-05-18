HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mardin’de park halindeki tır alev alev yandı

Mardin’de park halindeki tır alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 10:01 | Son Güncelleme

Mardin’in Yeşilli ilçesinde park halinde bulunan tır yanarak kullanılamaz hale geldi.Olay gece saatlerinde Yeşilli Barman Mahallesinde meydana geldi.

Olay gece saatlerinde Yeşilli Barman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AZ 189 plakalı tırın kabin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırın yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri patlama ihtimaline karşı alanda güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle tırın kabin kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntemStore perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Survivor'da ortalık karışacak! Acun: Yeni bir dönem başlıyor

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baraj suları altında kalacak köylerine vedaya hazırlanıyorlar

Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü olacak ama...

Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem

Store perdeleri böyle temizlerseniz eziyet olmaktan çıkıyor! İşte o yöntem

Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!

Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!

Şahmeran'da 2 metrelik yılan ortaya çıktı

Tam 2 metre uzunluğunda! Bir anda saldırdı ve...

Hurda otomobilin içinde ölü bulundu

Hurda otomobilin içinde ölü bulundu

Bu kadarına da pes! İstanbul'dan çıktı, 4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gitti

Bu kadarına da pes! İstanbul'dan çıktı, 4 araç değiştirerek Kastamonu'ya gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.