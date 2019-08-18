Mardin'de PKK operasyonu: 10 gözaltı 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Artuklu, Nusaybin, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki sorguları sürüyor.

