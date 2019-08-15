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Mardin'de PKK operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'gençlik yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, PKK'nın 'gençlik yapılanması'nda yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik Artuklu, Savur, Nusaybin, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.

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