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Mardin'de PKK operasyonunda 36 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:24 | Son Güncelleme

 MARDİN'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmaların ardından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, merkez Artuklu ile Dargeçit, Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Midyat ilçelerinde 34 adrese, eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman, muhtelif sayıda CD, ajanda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 laptop, 36 cep telefonu ve sim kartlar ele geçirildi.
Ayrıca yapılan arama faaliyetinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, Nusaybin ilçesi Akarsu beldesi Yandere yol güzergahı üzerinde ise 1 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Gözaltındaki 36 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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