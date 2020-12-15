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  4. Mardin’de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu

Mardin’de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu

15.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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Mardin’de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 4 adet 60’lık havan mühimmatı ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı’ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 4 adet 60’lık havan mühimmatı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet havan topu ve dürbünü, 4 adet 60’lık havan mühimmatı ele geçirildi"

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