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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Terör örgütü PKK'ya destek veren, propagandasını yapan ve üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Mardin merkez, Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit, Savur, Artuklu, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi, stratejisi doğrultusunda, özerklik ve özyönetim amaçlı oluşturulan sözde Artuklu Kent Meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürüten aralarında HDP eski il eş başkanları Musa Alkan ve Aysel Erol, DBP Parti Meclisi Üyesi Semire Kut, DBP İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, HDP Nusaybin Eş Başkanı Samiye Demir'in de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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