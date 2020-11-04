Mardin’de PKK’lı terörist yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında daha önce yakalanan terörist ifadelerinde ismi geçen ve teşhis edilen Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Alan kod adlı S.Z. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu göz altına alınan S.Z.’nin 2014 yılında örgüte katıldığı ve eğitim gördüğü tespit edildi.

Gözaltında bulunan S.Z. çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

