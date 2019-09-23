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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 18:31 | Son Güncelleme

MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran-2 Operasyonu'nda, kalem şeklinde kimyasal 8 fünye, füze ateşleyicisi, keskin nişancı tüfeği, çok sayıda silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran-2 Operasyonu'nda, kalem şeklinde kimyasal 8 fünye, füze ateşleyicisi, keskin nişancı tüfeği, çok sayıda silah ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca, 28 Ağustos günü, Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran-2 Operasyonu devam ediyor. 41 timin katımıyla 22- 23 Eylül'de Nusaybin ilçesindeki Bagok kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında, teröristlerin kullandığı 7 sığınak ve 1 depo ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince alınan önlemlerin ardından sığınaklar ve depoda arama yapılan aramada, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ile 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, 2 M-16 tüfeği, 2 Bixi ağır makineli tüfek, 4 keskin nişancı tüfeği, 6 RPG -7 roketatar, 7 Kalaşnikof tüfek, 7 tabanca, bomba atar, 48 el bombası, 7 Zagros kurma kolu, 5 dürbün, 5 silah üstü termal, 18 anti-tank roketatar mühimmatı, 13 anti-personel roketatar mühimmatı, 36 bomba atar mühimmatı, 17 kilo plastik patlayıcı, 40 roketatar sevk fişeği, 4 bin 635 dolu fişek, 2 roketatar harp başlığı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 165 elektrikli fünye, 'Suruç arkadaşın günlüğü' başlıklı not kağıdı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildiMardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildiMardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildiMardin'de PKK'lı teröristlere ait kalem şeklinde kimyasal 8 fünye ele geçirildi

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