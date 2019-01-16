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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lı terörislerin kullanadığı sığınak ve barınaklarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 12 mutfak tüpü, 14 piknik tüpü, 4 kilo patlayıcı, 20 metre infilaklı fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lı terörislerin kullanadığı sığınak ve barınaklarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 12 mutfak tüpü, 14 piknik tüpü, 4 kilo patlayıcı, 20 metre infilaklı fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin ve Derik kırsalında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Operasyonların düzenlediği bölgede arama yapan jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör, 12 mutfak tüpü, 14 piknik tüpü, 4 kilo patlayıcı, 20 metre infilaklı fitil, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

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