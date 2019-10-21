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Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek'in (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki babaevine ulaştı.

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)

ŞEHİT ATEŞİ GAZİANTEP'E DÜŞTÜ
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek'in (27) acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki babaevine ulaştı.
Mardin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Operasyon sırasında, bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Muhammet Önek yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle alınan Önek, Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Önek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarışmayarak, şehit oldu. Şehit Önek'in acı haberi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Önek'in şehit olduğu haberi, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lutfi Kotan ve askeri yetkililer tarafından amcası Kazım Önek'e verildi. Acı haber üzerine ailenin yakınları ve komşular, taziyeye gelirken, ev ile mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Ökkeş ve annesi Pakize Önek'in, oğullarının yaralı olduğu haberini alınca Mardin'e gittikleri öğrenildi.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen şehit Uzman Çavuş Muhammet Önek'in cenazesinin, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Nurdağı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
FOTOĞRAFLI

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (2)

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