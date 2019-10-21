Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (5)

ŞEHİT ÖNEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mardin’in Derik ilçesi kırsalında, operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek (27), memleketi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzman Çavuş Muhammet Önek’in cenazesi, Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Şehit Jandarma Üstçavuş İlker Düzova Kışlası’ndaki törenin ardında helikopter ile Gaziantep’in İslahiye ilçesine getirildi. İslahiye 106’ncı Garnizon Komutanlığında askerlerin omuzlarında helikopterden alınan şehidin cenazesi, Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınan şehit için Muşit Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Pekmez, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İslahiye Kaymakamı ve Nurdağı Kaymakam vekili Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Nejat Koçer, Ahmet Üzer, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Pakize Önek ve Babası Ökkeş Önek gözyaşı döktü. Cenaze namazını şehidin amcası Kazım Önek, sandalyede kılarken, ayakta durmakta zorlanan Baba Ökkeş Önek’e ise Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak destek verdi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle namazından sonra kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin tabutunu omuzlarına alan yakınları ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine sloganlar atı. Önek ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Muhammet Önek, ilçe mezarlığındaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-

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