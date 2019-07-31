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Mardin’de polislerin mutlu günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 75 bekçi, özel harekat ve polislerden, evlenen, çocuğu olan veya çocuğunu sünnet ettirenlere törenle altınları verildi.İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi.

Mardin’de polislerin mutlu günü

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 75 bekçi, özel harekat ve polislerden, evlenen, çocuğu olan veya çocuğunu sünnet ettirenlere törenle altınları verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen polis memurlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mesajlarını içeren tebrik kartlarını verdi. Emniyet personelinin iyi ve kötü günde hep bir arada olduğuna dikkati çeken Onar, "Evlenen kardeşlerimize mutlu bir hayat diliyoruz, anne baba olan kardeşlerimizi de kutluyoruz. Arkadaşlarımızın bu güzel ve sevinçli günlerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından polislere altınları verildi.

Mardin’de polislerin mutlu günü

Mardin’de polislerin mutlu günü

Mardin’de polislerin mutlu günü

Mardin’de polislerin mutlu günü

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