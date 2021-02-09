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Mardin’de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

09.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Mardin’de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Mardin’in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, takibe aldığı bir şahsın üzerinde Roma dönemine ait sikke ve yüzük ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Dereyanı Mahallesi’nde ikamet eden M.Ö.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde jandarma ekipleri, takibe aldığı bir şahsın üzerinde Roma dönemine ait sikke ve yüzük ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Dereyanı Mahallesi’nde ikamet eden M.Ö. isimli şahsın üstünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzük olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs takibe alındı. Yeşilli ilçe girişinde durdurularak arama yapılan şahıs üzerinde 51 adet Roma dönemine ait sikke ile 2 adet yüzük ele geçirildi.
Olayla ilgili M.Ö. isimli şahsın jandarmadaki işlemleri devam ederken, ele geçen sikkelerin ve yüzüklerin incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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