Mardin'de sağanak

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle kentteki köy yolları ve merkez Artuklu ilçesine bağlı bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.

Toprak kaymasının meydana geldiği Mardin-Midyat kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, kapalı yolu kısa sürede ulaşıma tekrar açtı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, baskın yaşanan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirirken bazı bölgelerde de vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Öte yandan su baskını oluşan bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesi Yeni Yol Caddesi'ndeki evini su basan ev kadını Sibel Belek, 2 yıldır bu mağduriyeti yaşadıklarını ve zor durumda olduğunu söyledi.

"Prizlerden su geliyor, fayanslarım çatladı, beyaz eşyalarım suyun içinde kaldı." diyen Belek, "Yetkililerden yardım istiyorum. Üç çocuk annesiyim böbrek hastasıyım. 2 yıldır ben bu suyun derdini çekiyorum. Çocuklarımı üst komşuma bıraktım, annem kardeşim yardımıma geldi." ifadesini kullandı.

Meteoroloji Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinde oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

