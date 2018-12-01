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Mardin'de sağanak sele neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

MARDİN'de etkili olan yağmurun sele dönüşmesiyle birçok evi su bastı, yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de etkili olan yağmurun sele dönüşmesiyle birçok evi su bastı, yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, bazıları mahsur kaldı. Bazı bölgelerde birçok evin zemin katı ile tarım arazileri de suyla doldu. Zergan Deresi'nin taşması sonucu ise çevredeki evleri su bastı. Sele kapılan bir araç da sürüklenerek zarar gördü. Kaynarca Mahallesi'nde suyu tahliye etmeye çalışan iş makineleri ve traktör de çamura saplandı. Hayatın durma noktasına geldiği birçok mahallede hasar meydana geldi. Beşik köyünde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

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