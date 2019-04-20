Mardin’de sağanak yağış nedeni ile yıkılan duvarların ardından tarih çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Medrese Mahallesi’nde yoğun yağışlar nedeni ile yıkılan istinat duvarlarının altından 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Atınboğa Medresesi ile Hüsamiye Medresesi’ne ait olduğu değerlendirilen eyvan gün yüzüne çıktı.

Artuklu ilçesindeki Medrese Mahallesi’nde son dönemlerde devam eden sağanak yağışların neden olduğu yıkıntılar tarihi gün yüzüne çıkardı. Buna göre yıkılan istinat duvarının altından Atınboğa Medresesi’nin vakfiyesi ile Hükümet Kanoğı’nın istinat duvarının altından ise Hüsamiye Medresesi’ne ait vakfiye bulundu.

Yıkılan duvar tarihi ortaya çıkardı

Tarihçi, araştırmacı, yazar İbrahim Yüksel İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin’de 16 medrese bulunduğunu, son yağışlarla birlikte yüzlerce yıllık tarihi yapıların Allah’ın hikmeti ile gün yüzüne çıktığını söyledi. Yüksel, Mardin’de son bir ay içinde şiddetli yağışlar ile birlikte tarihi Mardin’de Medrese Mahallesi’nde bulunan ve Zinciriye Medresesi’nin devamında yer alan Altınboğa Medresesi’nin yıkılan duvarın altından vakfiye parçasının çıktığını ifade etti.