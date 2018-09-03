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Mardin'de "sağlık panayırı" kuruldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurulan panayırda sirk ve sahne sanatçıları gösteri yaptı, vatandaşlar sağlık taramasından geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "sağlık panayırı" kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünce açılışı gerçekleştirilen Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesindeki panayırda, ağız ve diş sağlığı taraması, tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapıldı.

Bulaşıcı hastalıklar, madde bağımlılığı gibi konularda bilgilendirme gerçekleştirilen panayırda, sağlıklı beslenme konusuna dikkati çekmek amacıyla elma dağıtıldı, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara limonata ikram etti.

Panayırda Her Yerde Sanat Derneği sirk ve sahne sanatçıları performanslarını sergiledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sağlık hizmetlerini en ücra noktalara dahi götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte sağlık hizmetlerinin bakanlık desteğiyle başarılı bir şekilde yürütüldüğünün altını çizen Yavuz, şunları kaydetti:

"Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında en çok kronik hastalıkların olduğunu görüyoruz. Bu kronik hastalıkların en önemli iki nedeninin ise madde bağımlılığı ve obezite olduğunu biliyoruz. Bu anlamda taramalarımızı ve madde bağımlılığıyla mücadelemizi yapabileceğimiz, vatandaşlarımızın çok rahat ulaşabileceği, ücretsiz spor yapabilecekleri bir merkezimizi açtık. Halk Sağlığı Haftası açılışına yakışır panayır ve şölen şeklinde bu açılışı gerçekleştirdik. 10 ilçemizde bu hafta boyunca vatandaşlarımızı çeşitli aktivitelerle bilgilendireceğiz."

Etkinliğe, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile davetliler katıldı.

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Halk Sağlığı Haftası İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz mardin sağlık

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