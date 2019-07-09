Mardin'de 'şebeke suyu' krizi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Büyükşehir Belediyesi'nin biriken borcu nedeniyle Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik kesildi. Kesinti sonucu pompa istasyonunun çalışmaması üzerine merkez Artuklu ilçesine 4 gündür şebeke suyu verilemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEDAŞ yetkilileri, birbirini suçlarken, su sıkıntısı yaşayan ilçe sakinleri ise çözüm bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait borç nedeniyle içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik, dağıtıcı kurum DEDAŞ tarafından 3 Mayıs'ta kesildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, Mardin 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, elektrik kesintilerine tedbiren son verilmesi talebinde bulundu. Mahkemece, 17 Mayıs'ta, elektrik kesintilerine son verilmesi kararı alındı ve pompalara enerji sağlanmasıyla ilçeye su verilmeye başlandı. Süreç içinde borçların ödenmemesi üzerine elektrik dağıtım şirketince cuma günü yeniden elektrik kesildi ve Artuklulular yine susuz kaldı. Artuklu'da 4 gündür su kullanamayanlar, marketlerden damacana suyu alırken, sorunun çözülmesini istiyor.

TÜRK: HUKUKSUZLUK VE ALGI OPERASYONU Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, elektrik şirketinin kayyum döneminde borçlarını tahsil etmediğini, HDP'li yönetimin başa gelmesiyle halkın cezalandırıldığını savundu. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapan Türk, "Ocak, şubat ve mart aylarının borcu ödenmemişti. Kayyum döneminde 12 milyonluk borç vardı. Bizim borçlandığımız ise 6- 7 milyon civarında. Toplam borç, şu an yaklaşık 20 milyon lira. Gelir gelmez elektrik şirketiyle görüşmeler yaptık. Bundan sonra imkanlarımız nispetinde bu borçları ödeyeceğimizi söylemiştik. 80 milyona rağmen 3 yıl içinde elektrik kesilmedi ama biz geldikten 5 gün sonra elektriklerimiz kesildi. Elektriklerin kesilmesi hukuksuzluk ve algı yapma operasyonudur" dedi. DEDAŞ'TAN AÇIKLAMA DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu pompa istasyonu enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlar nedeniyle kesildiği duyuruldu. Kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla ilgili olmadığı, aksine kayyum döneminde de borç yüzünden 3 kez elektrik kesintisi yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine yerel yönetim, 100 milyon liraya yaklaşan borcu ödemedi. Mahkeme kararından sonraki sürece ait elektrik borçları da ödenmemeye başlandı. Bu süreçteki elektrik borcunun birikmesi ve bir türlü ödenmemesi üzerine Dicle Elektrik, kesme uyarısında bulundu ancak bu uyarılar da göz ardı edildi. Bunun üzerine tüm ikaz ve uyarı yollarını tüketen Dicle Elektrik, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama pompalarının elektriğini mevzuat doğrultusunda yeniden kesti." SU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORLAR Su kesintisi nedeniyle yaz ortasında perişan olduklarını dile getiren bölge sakinleri ise kurumlar arasındaki çekişmeden zarar gördüklerini söyledi. Semira Demir, "Mardin'de yaşanan su kesintisi daha önce de yaşanıyordu; ancak ilk defa bu kadar etkilendik. Çünkü artık su tankerlerine de izin verilmeyince perişan duruma düştük. Düşünün, evde su yok ve pet şişelerle ihtiyacımızı gideriyoruz. Yetkililer, konuya el atsın. Çekişmenin kurbanı biz oluyoruz" dedi.