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Mardin'de 'şebeke suyu' krizi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, şebeke suyu kesintisiyle ilgili sözlerine karşı açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, şebeke suyu kesintisiyle ilgili sözlerine karşı açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, kayyum dönemi içerisinde gerçekleşen tüm iş ve işlemler denetime tabi olup, Sayıştay, adli makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başmüfettişleri tarafından denetlendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yar verildi:
"Halen İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı mülkiye başmüfettişleri tarafından yapılan iş ve işlemler denetlenmeye devam etmektedir. Ayrıca Sayıştay marifetiyle de yıllık olarak denetimler yapılmıştır. İlimizdeki son zamanlarda sık sık mağduriyete sebep olan su kesintilerinin kayyum döneminden kaynaklanmadığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından yapılan açıklamanın aksine su kesintilerine neden olan borcun, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görev süresine ait yeni elektrik borçlarından kaynaklı olduğu, bu konuya ilişkin Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından basına bildirilmiştir. Terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan Büyükşehir Belediye Başkanları, il belediye başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları yerine kayyum görevlendirilmiştir. Kayyum döneminde yapılan hizmetler, harcamalar ve şehirde yaşanan su kesintilerine ilişkin daha henüz hem kamuoyunda ve hem de hukuki olarak hakkında açılan dava ve soruşturmalarda kendisini aklayamamıştır. Mardin Büyükşehir Belediye başkanının yapmış olduğu bu açıklamalar, sosyal medya ve basında çıkan asılsız haberler, kendisinin ilimize hemşehrilerimizin beklediği belediye hizmetlerini yapmayacağını ancak bu tür söylem ve açıklamalar ile kayyum döneminde yapılan hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir."

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