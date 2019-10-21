HABER

Mardin'de şehit asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in cenazesi Kızıltepe'de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı - Törene katılan şehidin yakınları asker selamı verdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için Kızıltepe ilçesinde tören yapıldı.

Şehit Önek'in Türk bayrağına sarılı naaşı Şehit İlker Düzova Kışlasına getirildi.

Törene, bir yaşındaki oğlu Muhammed Miraç ile katılan şehidin eşi Bahar, annesi Pakize ve babası Ökkeş Önek duygulu anlar yaşadı.

Şehidin annesi Pakize Önek, "Adı güzel kendi güzel Muhammed'im, güzel oğlum. Peygambere komşu ol oğlum." diyerek gözyaşı döktü.

Törende şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü İsmail Çiçek dua etti.

- Şehidi asker selamı ile uğurladılar

Daha sonra şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine uğurlandı.

Bu sırada şehidin yakınları asker selamı verdi.

Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit olmuş, 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Kaymakam, ölmek üzereyken bulunan köpeği sahiplendiKaymakam, ölmek üzereyken bulunan köpeği sahiplendi
Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Şehit Asker tören

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.