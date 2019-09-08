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Mardin'de şehit olan güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 20:55 | Son Güncelleme

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın (35) cenazesi Mardin'de defnedildi

MARDİN (AA) - Mardin'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın (35) cenazesi toprağa verildi.

Ömerli ilçesi Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Artuklu ilçesi Sefa Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin cenazesi katafalka konuldu, öz geçmişi okundu. Törende, şehidin ailesi ve yakınları Kürtçe ve Arapça ağıt yaktı.

Ömerli'de 4 Eylül tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın babası Alaadin Acar, tören boyunca şehidin babası Abidin Başçı'nın elini bırakmadı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehit Başçı'nın cenazesi, helallik alınarak toprağa verildi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin babası Abidin Başçı'ya Türk bayrağı verdi.

Türk bayrağını alan baba Başçı, "Vatan sağ olsun, bayrak için canımızı her zaman vermeye hazırız. Pes etmek yok, dimdik ayaktayız." dedi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in de katıldığı törende sık sık, "kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

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