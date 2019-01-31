Mardin'de sığınakta 55 kilo patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi (1)

Nezir GÜNEŞ- MARDİN,(DHA) Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.
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