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Mardin'de sığınakta 55 kilo patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.

Nezir GÜNEŞ- MARDİN,(DHA) Mardin'de terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 55 kilo patlayıcı, zırh delici uzun namlulu silah, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlamamış tank mühimmatı ele geçirildi.

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PKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildiPKK sığınağında 55 kilogram patlayıcı, zırh delici silah ele geçirildi
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