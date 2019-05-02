Mardin'de silahlı kavga

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Dara Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerde iki muhtar adayı arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumetli aileler arasında yeniden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aileler arasında silahlı kavga meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavganın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

