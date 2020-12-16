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Mardin’de silahlı kavga: 2 yaralı

16.12.2020 16:06 | Son Güncelleme:
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Mardin’de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i uzman çavuş olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay 13.30 sıralarında Kızıltepe Tepebaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mersin’de görevli olan ve izini için Kızıltepe’de olan 27 yaşındaki uzman uzman çavuş ile 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çağlı güvenlik ünlemi aldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Mardin’de silahlı kavga: 2 yaralı

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