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Mardin’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 22:19 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tarlalarını sulayan 2 kişi, aralarında husumet bulunan akrabalarının silahlı saldırısına uğradı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde tarlalarını sulayan 2 kişi, aralarında husumet bulunan akrabalarının silahlı saldırısına uğradı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Mazıdağı’na bağlı Yetkinler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. aralarında husumet bulunan akrabaları A.K. ile M.K.’nın bağlarını sularken yanlarına giderek, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kurşunların isabet ettiği M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, A.K. de ayağından yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K. sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden M.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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