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Mardin’de sınırdan geçmeye çalışan bir terörist yakalandı

02.03.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Suriye sınırından ülkeye geçiş yapmaya çalışan 3 kişiden 1’inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Suriye sınırından ülkeye geçiş yapmaya çalışan 3 kişiden 1’inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Yakalanan terörist tutuklanıp cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi ise sınır dışı edildi.
Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerince işlemleri devam eden 3 şahıs hakkında yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu S.M.K. isimli şahsın 2018 yılında Suriye Haseke Kamışlı Şaddede kampında 15 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Ayn-İsa ve Rasulayn bölgelerinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, Barış Pınarı Harekatı esnasında Haseke Amude bölgesine kaçtığı ve burada faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
S.M.K. isimli teröristin çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandığı, işlemleri tamamlanan diğer iki şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.

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