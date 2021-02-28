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Mardin’de sınırdan geçmeye çalışan terörist tutuklandı

28.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Mardin’de Suriye sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişiden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 1 kişi tutuklandı.Akdoğan 12’ inci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı tarafından Suriye’den ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 3 şahıstan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

Mardin’de Suriye sınırından Türkiye’ye girmeye çalışan 3 kişiden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 1 kişi tutuklandı.
Akdoğan 12’ inci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı tarafından Suriye’den ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 3 şahıstan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi. Jandarmada işlemleri devam ederken hakkında yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu A.U.M.’nin, 2017 yılında Suriye-Haseke-Sabahelhayr kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, 2017-2019 yılları arasında Rasulayn bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, Barış Pınarı Harekatı esnasında Haseke bölgesine kaçtığı, 2020 yılından itibaren de Hilal El Ahmer’de silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.U.M. çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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