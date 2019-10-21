HABER

Mardin’de sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi Mahallelerinde terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi.

Mardin Valiliği Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi Mahallelerinde terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerine yönelik yapılacak askeri operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 20 Ekim Pazar günü saat 23.00 itibariyle ilimiz Derik ilçesi kırsal alanında bulunan Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Boşanma davasında damat ile kayınbaba yumruklaştıBoşanma davasında damat ile kayınbaba yumruklaştı
Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.