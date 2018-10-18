Şu an tarihi sokaklarda yoğun bir çalışmanın olduğunu kaydeden Yaman, "Yukarı Mardin'de, arkeolojik ve kentsel sit alanları mevcut. Tescilli binalarımız çok fazla. Özellikle halk arasında Birinci Cadde dediğimiz Mardin'in kalbi olan Diyarbakır Kapı'dan Savur Kapı'ya kadar geçen sağlı sollu sokaklarda, geldiğimiz günden beri sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyorduk. Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığını, eski Mardin'e taşıdık." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, sokak sağlıklaştırma çalışmaları bittikçe şehrin daha da güzelleştiğini belirtti.

Daha önce bitirilen Kültür Sokak, Kültür Kafe, Kermozade Konağı, Müze Sokağı şehre gelen turistlerin yeni cazibe merkezi olurken, Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami sol aksı çalışmalarında sona doğru gelindi. Tarihi çarşılardan Hasan Ammar, Zahireciler ve Bakırcılar Çarşısı'nda ise çalışmalar devam ediyor.

Hedeflerinin şehre gelen misafirlere farklı destinasyonlar sunmak olduğuna işaret eden Yaman, yaklaşık son iki yıldır şehirde huzurun hakim olduğunu aktardı.

Bu huzurla birlikte vatandaşın ve esnafın yüzünün güldüğünü aktaran Yaman, "Oteller dolu. Çalışma yaptığımız sokaklar büyük ilgi görüyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz ve özellikle yeni evlenen çiftlerimiz buralarda fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Şehirde turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakırcılar Çarşısı'nda esnaf Hayrettin Demir ise çalışmaların kente ayrı bir hava kattığını dile getirdi.

Daha önce böyle çalışmaların olmadığını ifade eden Demir, "Çalışmalar güzel oluyor. Bu çalışmalar şehre canlılık katıyor. Bu çalışmayı yapanlara teşekkür ederim. Allah razı olsun." dedi.

