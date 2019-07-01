Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

Mardin’de buğday hasadı sonrası başlayan yangınlar her geçen gün artarak devam ediyor. 29 Haziran-1 Temmuz arasında Mardin itfaiye ekipleri anız, ormanlık alan ve samanlık olmak üzere 140 yangına müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri, son 2 günde kent genelinde çıkan yangınlara müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, son 2 gün içerisinde başta anız, ormanlık alan, samanlı alan gibi yangınlar olmak üzere toplamda 140 olaya müdahale etti.

Önceki gün Türkmen Deresi’nde çıkan ot yangınına 4 araç ve 8 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Bunun yanında Artuklu’da ot ve anızdan çıkan 25 yangın, Mazıdağı ilçesinde çıkan ağaçlık alan, saman, ekili alan olmak üzere 6 yangın ve Midyat ilçesine bağlı Şeyh Eles mevkisi başta olmak üzere toplamda 7 yangın olayına müdahale edildi.

Ayrıca Kızıltepe ilçesinde çıkan 29 ayrı yangına müdahale edilerek söndürüldü.



