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Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Mardin’de buğday hasadı sonrası başlayan yangınlar her geçen gün artarak devam ediyor.

Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

Mardin’de buğday hasadı sonrası başlayan yangınlar her geçen gün artarak devam ediyor. 29 Haziran-1 Temmuz arasında Mardin itfaiye ekipleri anız, ormanlık alan ve samanlık olmak üzere 140 yangına müdahale etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri, son 2 günde kent genelinde çıkan yangınlara müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, son 2 gün içerisinde başta anız, ormanlık alan, samanlı alan gibi yangınlar olmak üzere toplamda 140 olaya müdahale etti.
Önceki gün Türkmen Deresi’nde çıkan ot yangınına 4 araç ve 8 personelle müdahale edilerek kontrol altına alındı. Bunun yanında Artuklu’da ot ve anızdan çıkan 25 yangın, Mazıdağı ilçesinde çıkan ağaçlık alan, saman, ekili alan olmak üzere 6 yangın ve Midyat ilçesine bağlı Şeyh Eles mevkisi başta olmak üzere toplamda 7 yangın olayına müdahale edildi.
Ayrıca Kızıltepe ilçesinde çıkan 29 ayrı yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

Mardin’de son iki günde 140 yangına müdahale edildi

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