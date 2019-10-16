Mardin'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Nusaybin, Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda D.A, Z.A, S.T, M.A.Y, H.D, O.G, M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

