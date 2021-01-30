HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi

Mardin’de spor çantasına gizlenmiş patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, teröristler tarafından metropollerde sansasyonel eylem amaçlı kullanmak üzere getirilen patlayıcı madde ve bomba düzenekleri ele geçirildi.Suriye sınır hattından illegal geçiş yaparak, sansasyonel eylem amaçlı metropol illerine patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin aktarımının yapılacağına dair alınan istihbarat sonucu Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde özel harekat polislerinin katılımı ile operasyon düzenlendi.

Mardin’in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde, teröristler tarafından metropollerde sansasyonel eylem amaçlı kullanmak üzere getirilen patlayıcı madde ve bomba düzenekleri ele geçirildi.
Suriye sınır hattından illegal geçiş yaparak, sansasyonel eylem amaçlı metropol illerine patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin aktarımının yapılacağına dair alınan istihbarat sonucu Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde özel harekat polislerinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı madde, 2 adet zaman ayarlı ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere toplam 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Mardin’de yakalanan şahısların irtibatlı oldukları İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa illerinde bulunan şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?
1/

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vaka artışında mutasyon etkili olmuş olabilir

Vaka sayısındaki artış korkutmuştu: Flaş mutasyon açıklaması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'tan bilgi ve belge talep etti

İnceleme başlatılmıştı: WhatsApp'la ilgili yeni gelişme

Türk ve Rus askerler, Dağlık Karabağ’daki Ortak Gözetim Merkezi’ne ulaştı

Türk ve Rus askerler Karabağ'da

Elektrik kesintisi listesi 30 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

30 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Evinin kapısını açtı, hırsızla göz göze geldi

Evinin kapısını açınca göz göze geldi

İSKİ su kesintisi 30 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.