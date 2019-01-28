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Mardin’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:16 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 1 kişi yakalandı.
Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmiş olup, Artuklu ilçesi polis bölgesinde bulunan ikametinde yapılan aramalar sonucunda 10 adet obje ile şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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