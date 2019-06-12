Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram şeker ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimler sonucunda tarihi geçmiş 500 kilogram bayram şekeri ele geçirildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler, market ve süpermarketlerde yaptığı denetimlerde gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontroller yaptı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, tarihi geçmiş bayram şekeri ve binlerce muhtelif ürüne rastlandı. Tarihi geçmiş ürünleri ele geçiren ekipler, topladıkları 500 kilogram şeker ve binlerce muhtelif ürünü daha sonra imha etti.

Bu iş yerleri hakkında da tutanak tutan ekipler, işletmelere cezai işlem uyguladı.

