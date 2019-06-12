HABER

Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram şeker ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimler sonucunda tarihi geçmiş 500 kilogram bayram şekeri ele geçirildi.Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde yapılan denetimler sonucunda tarihi geçmiş 500 kilogram bayram şekeri ele geçirildi.
Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Ekipler, market ve süpermarketlerde yaptığı denetimlerde gıda ürünlerinin muhafaza edildiği yerlerin temizliği konularında kontroller yaptı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, tarihi geçmiş bayram şekeri ve binlerce muhtelif ürüne rastlandı. Tarihi geçmiş ürünleri ele geçiren ekipler, topladıkları 500 kilogram şeker ve binlerce muhtelif ürünü daha sonra imha etti.
Bu iş yerleri hakkında da tutanak tutan ekipler, işletmelere cezai işlem uyguladı.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyedeMersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede
Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyedeBaba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.