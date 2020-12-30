HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 22 yaralı

Mardin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 22 yaralı

30.12.2020 18:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 işçi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı işçiler yoldan geçen sürücüler tarafından hastanelere kaldırılırken bazı işçiler de olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Yılmaz Odabaşı tutuklandıYılmaz Odabaşı tutuklandı
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldı

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.