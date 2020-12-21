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Mardin’de tefeci ve bahis çetesine jandarmadan şafak operasyonu: 15 gözaltı

21.12.2020 13:04 | Son Güncelleme:
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Mardin’de tefeci ve bahis çetesine jandarmadan şafak operasyonu: 15 gözaltı

Mardin’in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde tefecilik, yasadışı bahis ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını örgütlü olarak işleyen çete üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu bir yıllık çalışma sonucu tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan ve bahisten elde ettikleri geliri başkalarına ait hesaplar üzerine aktararak yasal hale getiren çeteye şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mardin’in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde tefecilik, yasadışı bahis ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını örgütlü olarak işleyen çete üyelerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu bir yıllık çalışma sonucu tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan ve bahisten elde ettikleri geliri başkalarına ait hesaplar üzerine aktararak yasal hale getiren çeteye şafak vakti operasyon düzenlendi. Şafak vakti Kızıltepe ve Derik ilçesinde 12 farklı adrese 120 jandarma personeli tarafından yapılan operasyon sonucu toplam 15 çete üyesi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon esnasında 17 telefon, 2 bilgisayar, 34 parça tarihi eser, 2 adet ruhsatsız tabanca, 56 mermi, çok sayıda senet ve mali nitelikte evrak ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken gözaltına alınan 15 çete üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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