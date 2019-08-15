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Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Mardin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Savur, Nusaybin, Artuklu, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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mardin operasyon terör

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