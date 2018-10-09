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Mardin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:20 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu, Kızıltepe, Mazıdağı ve Midyat ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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mardin operasyon

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