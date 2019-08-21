HABER

Mardin’de terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen milis, işbirlikçi şahıslara yönelik, il genelinde Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen milis, işbirlikçi şahıslara yönelik, il genelinde Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Eş zamanlı operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Slovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulunduSlovenyalı turist oteldeki odasında ölü bulundu
Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildiSilopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.