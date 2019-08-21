Mardin’de terör operasyonu

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen milis, işbirlikçi şahıslara yönelik, il genelinde Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Eş zamanlı operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



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