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  4. Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 22:28 | Son Güncelleme

MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda bir terörist yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı terörist operasyonla yakalandı. Teröristle aynı evde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olmak suçlarından aranan R.Z'nin yakalanması için Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Mardin Bölge Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Hakverdi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi R.Z. ile evde bulunan Ğ.E'yi gözaltına aldı.

Ev sahibi M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
mardin operasyon terör

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