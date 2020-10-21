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Mardin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 17:08 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile birlikte hareket ettikleri ve hendek-barikat eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 kadın gözaltına alındı.PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik 2015-2016 yıllarında kentte meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile birlikte hareket ettikleri ve hendek-barikat eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 kadın gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik 2015-2016 yıllarında kentte meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin ilçesinde meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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