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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

Nusaybin ilçesindeki operasyon kapsamında bir kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında bir kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla Nusaybin ilçesi kırsalında bulunan Dibek Mahallesi'nde operasyon icra edileceği kaydedildi.

Bu nedenle mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından vatandaşların yasağı uymaları istendi.

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